Sky: курды назвали решение США о выводе войск из Сирии ударом в спину

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, расценила решение администрации США о выводе своих войск с сирийской территории "как удар кинжалом в спину". Об этом сообщила в среду телестанция Sky News Arabia со ссылкой на заявление представителя командования СДС.

"Это предательство и удар кинжалом в спину", - процитировала телестанция реакцию курдского представителя.

Под контролем СДС находится сейчас примерно 27% территории Сирии. Ранее при поддержке ВВС западной коалиции во главе с США они освободили от банд ИГ провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находится 2 тыс. американских военнослужащих. Трамп написал в Twitter, что США добились победы над ИГ, что было единственной целью пребывания в Сирии американского воинского контингента.