СМИ: в лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты из-за двух дронов

Все полеты приостановлены в лондонском аэропорту Гатвик после сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.

"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - цитирует телеканал заявление представителя аэропорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гатвик - второй по размеру аэропорт Лондона. Он находится в 46 километрах к югу от британской столицы.