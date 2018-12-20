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СМИ: в лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты из-за двух дронов


Все полеты приостановлены в лондонском аэропорту Гатвик после сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.

"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - цитирует телеканал заявление представителя аэропорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 Гатвик - второй по размеру аэропорт Лондона. Он находится в 46 километрах к югу от британской столицы.

 




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