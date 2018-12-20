Ряд сенаторов США не поддержал решение Трампа о выводе войск из Сирии

Члены Сената Конгресса США высказались в среду против решения президента Дональда Трампа о начале вывода войск с территории Сирии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого принято считать сторонником Трампа, выступил с критикой этого решения в Twitter. "Вывод немногочисленных американских сил из Сирии будет огромной ошибкой в стиле Обамы", - написал он. Председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил, что "не понял, что произошло", отметив, что будет ждать разъяснений от госсекретаря Майкла Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

С критикой решения президента выступили сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джек Рид. "Тревожные сообщения о том, что президент Трамп приказал немедленно вывести войска США и сотрудников Госдепартамента из Сирии без какого-либо плана или мер по стабилизации является очередным опасным примером отсутствия стратегии у администрации", - говорится в их совместном заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также свое недовольство выразил сенатор Джим Инхоф, который считает, что Трамп должен был предупредить заранее о своем решении "если не весь Сенат, то хотя бы комитет по делам вооруженных сил". "Многие американские союзники будут убиты, если это отступление будет осуществлено", - заявил в свою очередь сенатор Бен Сасс, представляющий Республиканскую партию. "Восемь дней назад администрация называла теоретический вывод войск "безрассудным", а сегодня мы выводим", - подчеркнул он.

Одним из немногих, кто поддержал Трампа, стал сенатор Рэнд Пол. "Я так рад за президента, который может провозгласить победу и вернуть наших солдат с войны. Такого не случалось очень давно", - написал он в Twitter.

Ранее в среду президент США отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тыс. американских военнослужащих. Трамп написал в Twitter, что США добились победы над ИГ, что было единственной целью американского воинского контингента.