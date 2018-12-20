На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами – гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 20-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Алагяз-Артик, перевал Варденяц; на дороге Сотк-Карвачар местами имеется гололед.

На поворотах Дилижана, на дороге Горис-Капан и в Горисе – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 20-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.