Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 20-го декабря, состоится очередное заседание правительства. В повестке – более двух десятков вопросов.

Сегодня, 20-го декабря, состоится бринфинг пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Сегодня, 20-го декабря, супруга и.о. премьер-министра Анна Акопян посетит Дом-интернат номер 1.

Сегодня, 20-го декабря, в Министерстве финансов Армении состоится мероприятие на тему “Программа займов на 2019 год”.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Союз предприятий передовых технологий Александра Есаяна и исполнительного директора Карена Варданяна.

В церкви Св. Ованеса в Конде состоится панихида по Юрию Мелик-Оганджаняну.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция артистов театра “Амазгаин” Армана Навасардяна и Нарине Григорян.

В Галерее “СТИЛ” Гюмри сегодня, 20-го декабря, состоится открытие арт-проекта Ашота Татевосяна “Человек-солцне”.

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