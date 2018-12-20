Европейские индексы - 19-12-18

МОСКВА, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 10766.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 4777.45 пункта, британский FTSE вырос на 0.96% и составил 6765.94 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1099.63 пункта.