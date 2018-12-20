Мануэл Петросян лидирует на международном турнире в Испании

Гроссмейстер Мануэл Петросян является одним из 2 лидеров проходящего в Испании международного турнира. В шестом туре он одержал победу и набрал 5,5 очков.

«Арменпресс»

Как сообщает, в Испании продолжается международный турнир “Ситджес”, в котором принимают участие 183 шахматиста из 41 страны. В числе участников известные гроссмейстеры Василий Иванчук, Дмитрий Андрейкин, Эрнесто Инаркиев, Кришнан Сашикира и другие. После состоявшихся 6 туров турнирную таблицу возглавляют 2 шахматиста, заработавших по 5,5 очков.