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«Арсенал» выбыл из розыгрыша Кубка английской лиги


Лондонский «Арсенал» выбыл из розыгрыша Кубка английской лиги. Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2; голы забили игроки «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, на 20-й минуте и Деле Алли, на 59-й минуте.

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе «Арсенала» и был заменен в перерыве.


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