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Арарат Мирзоян хочет быть в законодательном органе


Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра Республики Армения Арарат Мирзоян, кандидатура которого была выдвинута на пост спикера Национального Собрания на совещании блока «Мой шаг» 19 декабря, заявил, что хочет быть в законодательном органе. Как сообщает Арменпресс, он сказал об этом после окончания совещания, отвечая на вопросы журналистов.

«Мое желание состояло в том, чтобы быть в законодательном органе. Мы говорили, было обсуждение. Да, предстоит проделать тяжелую работу, но работа первого вице-премьера тоже не была легкой», - сказал Мирзоян.

 




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