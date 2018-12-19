Арарат Мирзоян хочет быть в законодательном органе

Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра Республики Армения Арарат Мирзоян, кандидатура которого была выдвинута на пост спикера Национального Собрания на совещании блока «Мой шаг» 19 декабря, заявил, что хочет быть в законодательном органе. Как сообщает Арменпресс, он сказал об этом после окончания совещания, отвечая на вопросы журналистов.

«Мое желание состояло в том, чтобы быть в законодательном органе. Мы говорили, было обсуждение. Да, предстоит проделать тяжелую работу, но работа первого вице-премьера тоже не была легкой», - сказал Мирзоян.