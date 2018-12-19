Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Акоп Аршакян видит себя в исполнительном органе


Исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян видит себя в исполнительном органе. Как сообщает Арменпресс, Аршакян сказал об этом после обсуждения блока «Мой шаг», добавив, что де-факто не принято решение о том, останется он на посту министра или нет.

«Об этом будет объявлено в ближайшее время. Я хочу остаться в исполнительной власти, потому что думаю, что смогу применить свои знания на благо Республики Армения», - сказал Аршакян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации