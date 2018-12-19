Мхитар Айрапетян возглавит парламентскую комиссию по образованию, культуре и диаспоре

Исполняющий обязанности министра диаспоры Армении Мхитар Айрапетян не откажется от своего депутатского мандата и будет в парламенте седьмого созыва. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян сказал об этом после обсуждения блока «Мой шаг».

«Я не буду министром диаспоры», - сказал он. Отвечая на вопрос, будет ли упразднено министерство диаспоры, Айрапетян напомнил заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о судьбе министерства, подчеркнув, что окончательное решение еще не принято.

«Я возглавлю парламентскую комиссию по образованию, культуре и диаспоре. Моя деятельность будет связана с отношениями с диаспорой, его развитием и законодательным полем», - сказал Мхитар Айрапетян.