Арарат Мирзоян станет спикером, а Ален Симонян и Лена Назарян - вице-спикерами НС Армении
Блок «Мой шаг» выдвинул кандидатуру Арарата Мирзояна на пост председателя Национального Собрания, а кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян – на пост вице-спикеров. Лилит Макунц станет руковдителем, а Акоп Симидян – секретарем фракции. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил депутат Ален Симонян.
Были также выдвинуты кандидатуры председателей комитетов, и все эти предложения были приняты.
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