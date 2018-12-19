Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Арарат Мирзоян станет спикером, а Ален Симонян и Лена Назарян - вице-спикерами НС Армении


Блок «Мой шаг» выдвинул кандидатуру Арарата Мирзояна на пост председателя Национального Собрания, а кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян – на пост вице-спикеров. Лилит Макунц станет руковдителем, а Акоп Симидян – секретарем фракции. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил депутат Ален Симонян.

Были также выдвинуты кандидатуры председателей комитетов, и все эти предложения были приняты.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации