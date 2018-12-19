За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 47 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 47 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 13 случаев причинения телесных повреждений, 10 случаев мошенничества, 9 случаев кражи личного имущества, 3 случая похищения человека, по 2 случая обнаружения наркотиков, злоупотребления должностными полномочиями, нарушения избирательного права и побоев, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, подделки идентификационного номера.

Найдены 8 человек, находящихся в розыске, еще семеро явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, 2 случая грабежа и 1 случай квартирной кражи, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.