Жители Африки потребовали от Disney прекратить эксплуатировать их культуру

В Африке начался сбор подписей под петицией с требованием изъять у американской компании The Walt Disney Cоmpany авторские права на использование фразы "акуна матата" из мультфильма "Король Лев". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду южноафриканская газета The Times, отметив, что под ней уже подписались более 50 тыс. человек в Зимбабве, ЮАР и других африканских государствах.

Авторы документа выдвигают американской компании претензии на том основании, что выражение "акуна матата" стало одним из символов мультфильма, а благодаря нему разошлось по всему миру, превратилось в нечто подобное бренду Disney. То есть, оно работает на приумножение славы и всего связанного с ней на благо The Walt Disney Cоmpany, а никак не африканской культуры. Между тем, "акуна матата" означает "нет проблем" в переводе с языка суахили, распространенного в Кении, Танзании, Бурунди, Мозамбике и Демократической Республике Конго, а значит, представляет собой достояние африканской культуры.

The Walt Disney Cоmpany присвоила себе фразу "акуна матата", и это - еще один пример эксплуатации Африки", - говорит инициатор петиции зимбабвиец Шелтон Мпала, который запустил ее на платформе Change.org. По его мнению, в ближайшее время количество подписей превысит планку в 75 тыс.

По данным компании Justia Trademarks, The Walt Disney Company впервые зарегистрировала фразу из суахили в качестве своего бренда в 1994 году, когда вышел "Король Лев". Его ремейк предполагается показать в июле 2019 года.

Трейлер ремейка вышел в конце ноября нынешнего года и собрал почти 8 млн просмотров.

"Disney нельзя позволять использовать в качестве бренда то, что компания не придумала сама", - уверен инициатор петиции.

Эта акция успела разойтись в Twitter. Многие солидарны с авторами петции, другие выступают за то, чтобы расхожее выражение можно было использовать как угодно - хоть в виде принта на майке.