В Лондоне мужчина ранил трех человек в медицинском центре

Три человека получили ножевые ранения в лондонском районе Тауэр-Хамлетс в среду в результате нападения мужчины на территории медицинского центра, атаковавший задержан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила столичная полиция.

По ее данным, информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в 11:06 по местному времени. "Сотрудники полиции <...> прибыли [на место происшествия] и обнаружили трех человек, получивших ножевые ранения", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что угрозы их жизням нет. Газета Daily Telegraph приводит показания свидетеля, согласно которым мужчина был вооружен мачете.

Сам нападавший также получил ранение. В полиции подчеркнули, что происшествие не связано с терроризмом.