В Армении есть труднопроходимые автодороги: местами наблюдается гололедица

Министерство ЧС Армении сообщает, что 19-го декабря по положению на 19:10 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, Варденяцский перевал открыт только для легковых автомобилей.

На автодорогах Сотк-Карвачар, Горис-Сисиан-"Зангер", Капан-Горис, Алагяз-Артик местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.