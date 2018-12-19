Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальный источник.

Президент Трамп в среду написал на своей станице в Twitter, что Соединенные Штаты добились победы над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военный источник, что администрация президента Трампа намерена немедленно начать вывод американского воинского контингента из Сирии.