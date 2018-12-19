Республика Армения проводит независимую политику: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян обещает попытаться получить у российских партнеров информацию о том, как правительство США оказывает давление на Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Пашинян, коснувшись недавнего заявления заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.

«Республика Армения проводит независимую политику, и я думаю, что если не все, то многие это видят. И такая политика Армении будет продолжаться», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Коснувшись заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва и Ереван подпишут документ о биомедицинских лабораториях, Пашинян сказал: «Такое соглашение ранее обсуждалось с властями Армении. Во времена нашего правительства мы никогда не обсуждали такой вопрос с нашими российскими коллегами. Необходимо получить более подробную информацию от господина Лаврова о том, что он имеет в виду».

На вопрос, видит ли Армения возможность приобрести американское оружие, Пашинян сказал: «В настоящее время мы не рассматриваем никаких конкретных возможностей и предложений».