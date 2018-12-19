На все вопросы Александра Лукашенко на месте были даны исчерпывающие ответы: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян заверяет, что на все вопросы президента Беларуси Александра Лукашенко на месте были даны исчерпывающие ответы. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал, коснувшись заявления Лукашенко о том, что у Пашиняна нет смелости критиковать президента России Путина, который является крупнейшим продавцом оружия Азербайджану.

“Мой пресс-секретарь пояснил, что этот вопрос регулярно поднимался в наших контактах с президентом Российской Федерации, и на все вопросы, поднятые г-ном Лукашенко, на месте были даны конкретные и исчерпывающие ответы. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что г-н Лукашенко был удовлетворен этими ответами и, на мой взгляд, у всех присутствующих было такое впечатление. Я не могу сказать, что произошло потом”, - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, были ли какие-либо слова, вырванные из контекста, он отметил, что видел только некоторые отрывки, в которых Лукашенко рассказал, что он говорил, но не указал, что ответил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.