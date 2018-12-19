Обсужден проект генетических исследований в сфере здравоохранения “Армянский геном”

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание об увеличении объема генетических исследований в области здравоохранения и разработанном для этой цели проекте “Армянский геном”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, коснувшись цели обсуждения, исполняющий обязанности премьер-министра отметил: “В последнее время правительство, я и другие круги, получали многочисленные предложения относительно инвестиций и борьбы против онкологических заболеваний. Поток этих предложений и различных идей настолько велик, что возникает необходимость обсудить их связь друг с другом, в какой степени они включены в общую логику, насколько они продолжают или противоречат друг другу, можем ли мы рассмотреть все эти предложения в одной цепочке. Думаю, что в результате сегодняшних обсуждений мы сможем обменяться информацией об общем поле и тенденциях и составить общее представления”.

Соавторы проекта генеральный директор американской компании “New Ventures Funds Drawbridge Health” Гарри Глорикян и директор Института молекулярной биологии НАН Армении Арсен Аракелян представили подробности проекта. Было отмечено, что целью проекта является увеличение количества генетических заключений в области здравоохранения посредством развития цифрового здравоохранения и связанных с ним инфраструктур. Проект предварительно оценивается в 10 миллионов долларов.

В ходе обмена мнениями обсуждалась важность проекта, его медицинская, научная, исследовательская, технологическая составляющая, возможные экономические последствия, круг инвесторов и другие вопросы.

Супруга исполняющего обязанности премьер-министра, председатель совета попечителей благотворительного фонда “City of Smile” Анна Акопян коснулась представленных в фонд инвестиционных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями, и предложила рассмотреть эти предложения в контексте реализации отмеченного проекта.

В результате обсуждения была подчеркнута важность разработанного предложения, было решено начать проект под названием “Армянский геном”, а основным ответственным за его реализацию назначить Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения.

Исполняющий обязанности премьер-министра поручил министерству здравоохранения и Институту молекулярной биологии Национальной академии наук совместно разработать и представить подробную стратегию проекта, дорожную карту и бюджетный график. Коснувшись источников финансирования проекта, Никол Пашинян поручил параллельно работать над выявлением потенциального круга инвесторов и привлечением инвестиций.