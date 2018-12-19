Facebook опровергла предоставление доступа к личным данным без согласия пользователей

Компания Facebook опровергла информацию о предоставлении доступа к личным данным пользователей одноименной социальной сети.

"Никакие из этих партнерских программ или функций не давали компаниям доступ к информации без согласия людей", - написал вблоге компании директор одного из подразделений компании Констинтинос Папамилтиадис. Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The New York Times, в которой сообщается,

что соцсеть в течение многих лет предоставляла доступ к сведениям, в том числе личным, примерно 150 компаниям.

В материале газеты говорилось, что администрация социальной сети, в частности, открыла разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей без согласия с их стороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сервисы Spotify и Netflix, как сообщалось, имели возможность читать личные сообщения, которыми пользователи обменивались в соцсети. В Facebook, как отмечалось в статье, позволяли онлайн-ритейлеру Amazon узнавать имена и контактные данные людей, входивших в списки друзей пользователей. Папамилтиадис, в свою очередь, указал, что такой доступ давался только после того, как пользователи сами "явным образом" подключались к своей учетной записи в Facebook через приложения соответствующих сервисов.

Папамилтиадис также сообщил, что за последние несколько месяцев почти все партнерские программы прекратили работу, кроме сотрудничества с Apple и Amazon.