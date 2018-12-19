Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-12-18

ЕРЕВАН, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 декабря, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 484.55 драм. Курс евро вырос на 0.19 драмa и составил 551.61 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.21 драм. Курс британского фунта сократился на 0.46 драмa и составил 612.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 65.65 драмa и составила 19415.66 драм. Цена серебра выросла на 0.78 драмa и составила 228.31 драм. Цена платины выросла на 42.46 драмa и составила 12229.23 драм.