Азиатские индексы - 19-12-18

ТОКИО, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.60% и составил 20987.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.41% и составил 1556.15 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.05% и составил 2549.56 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 25865.39 пункта.