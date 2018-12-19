Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Азиатские индексы - 19-12-18


ТОКИО, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.60% и составил 20987.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.41% и составил 1556.15 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.05% и составил 2549.56 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 25865.39 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации