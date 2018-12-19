Исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян подал в отставку, сообщили Арменпресс в Общественном радио.

Группа работников общественного радио потребовала отставки Марка Григоряна. Они распространили заявление о забастовке.

Решением Общественного совета по телевидению и радио Марк Григорян был назначен исполнительным директором Общественного радио Армении в июне 2017 года.