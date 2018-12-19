Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян подал в отставку


Исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян подал в отставку, сообщили Арменпресс в Общественном радио.

Группа работников общественного радио потребовала отставки Марка Григоряна. Они распространили заявление о забастовке.

Решением Общественного совета по телевидению и радио Марк Григорян был назначен исполнительным директором Общественного радио Армении в июне 2017 года.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации