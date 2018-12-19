СМИ: США завершили строительство военной базы на ирако-сирийской границе

Соединенные Штаты завершили строительство военной базы на западе иракской провинции Анбар близ ирако-сирийской границы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил в среду новостной портал Akhbar Al Iraq.

"Американские военнослужащие построили военную базу в районе Малиха близ города Эль-Каим, расположенного рядом с ирако-сирийской границей, - приводит портал слова высокопоставленного военного чиновника Ахмеда аль-Махаллави. - База развернута с целью установить контроль над границей с Сирией и обеспечивать необходимую защиту для сил США, дислоцированных в этом районе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным арабских СМИ, общая численность размещенных в Ираке американских военнослужащих составляет 5,5 тыс. человек. Они расквартированы в Багдаде, в западной провинции Анбар, на севере в Найнаве, также армейский комплекс размещен в административной столице курдской автономии Эрбиле.