Законопроект с предложениями президента Франции Эмманюэля Макрона по выходу из кризиса, вызванного манифестациями "желтых жилетов", был внесен в среду на рассмотрение Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом сообщил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво на брифинге, трансляцию которого вел BFMTV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 10 декабря обратился к нации с посланием, объявив о решениях, которые он принял на фоне сложившегося в стране кризиса, связанного с движением "желтые жилеты". Он, в частности, обещал повышение минимальной месячной оплаты труда на €100 с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс., а также отмену нового налога на автомобильное топливо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.