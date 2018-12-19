В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет ничего нового: Никол Пашинян

В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет ничего нового. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, коснувшись заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что во время встречи с министром иностранных дел Армении в Милане было достигнуто взаимное соглашение.

«В Милане министры иностранных дел Армении и Азербайджана вместе с сопредседателями (Минской группы ОБСЕ – ред.) договорились о совместном заявлении, и было сказано, что долгое время не удавалось согласовать такое заявление. В карабахском вопросе нет ничего нового. И активность такова, какой вы видите», - сказал Пашинян.

Говоря о своей встрече с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, и.о. премьер-министра подчеркнул, что посол регулярно посещает регион и что его визиты носят исключительно рабочий характер.

«Были случаи, когда его визиты вообще не освещались, но я поручил своему аппарату освещать все контакты, потому что процесс должен быть прозрачным», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что всякий раз, когда из Азербайджана звучит комментарий, содержащий определенный элемент оптимизма, его беспокоят интерпретации ряда армянских комментаторов, первый прогноз которых заключается в том, что существует какой-то заговор.

«А почему такая презумпция? Почему нет презумпции того, что правительству Армении удалось привести решительные аргументы?» - сказал Пашинян.

На замечание о том, что, возможно, подобные интерпретации происходят, потому что именно Азербайджан первым объявляет об этом, Пашинян сказал: «Я помню, когда я приехал в Гюмри ночью из Санкт-Петербурга и на следующий день принял участие в 30-й годовщине землетрясения, пресс-служба президента Азербайджана опубликовала информацию о том, что в Санкт-Петербурге состоялся разговор между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в то время как мы договорились, что дадим краткую информацию об этом. Очень большие выводы делаются из того факта, что именно они первыми предоставили эту информацию. Я еще раз говорю, и любой может проверить это: в вопросе Нагорного Карабаха ни одно правительство не было настолько прозрачным, как наше».

На вопрос, остаются ли петербургские и венские соглашения приоритетными для Армении, Пашинян сказал, что проблема заключается в том, что с самого начала Азербайджан настаивал на том, что таких соглашений вообще не существует.

«Что касается этих повесток, то это повестка официального переговорного процесса, который проходил при участии сопредседателей. Лично я не участвовал в официальном переговорном процессе, дважды беседовал с Ильхамом Алиевым, и в Душанбе случилось так, что мы достигли соглашения. Я хочу еще раз сказать об этом противоречии, когда есть соглашение, когда что-то стабилизируется, звучат комментарии о том, что это за заговор, когда нет ничего подобного, говорят, что это война и что правительство не в состоянии предотвратить войну», - сказал Пашинян.