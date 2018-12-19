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Папа римский призвал не превращать Рождество в "фешенебельное событие"


Папа римский Франциск заявил, что истинная цель Рождества не заключается в обмене подарками, и призвал не превращать этот праздник в "фешенебельное событие", сообщает онлайн-портал Vatican News.

В ходе всеобщей аудиенции в среду он сказал, что "реклама говорит нам дарить друг другу все больше и больше новых подарков". "Но в чем заключается то празднование, которого ждет от нас Бог?" - добавил понтифик,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, "Рождество заключается в том, чтобы услышать безмолвный голос Бога".

"Я прошу вас, давайте не будем превращать Рождество в фешенебельное событие", - отметил папа римский.

Он также напомнил историю праздника и пожелал всем счастливого Рождества.

В большинстве европейских стран Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря.

 

 




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