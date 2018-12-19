NYT: Facebook предоставляла десяткам компаний доступ к личным данным пользователей

Администрация социальной сети Facebook в течение многих лет предоставляла доступ к данным пользователей, в частности, личным, примерно 150 компаниям. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times. По ее информации, в число партнеров соцсети входил "Яндекс".

Журналисты издания побеседовали с бывшими сотрудниками компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, а также ознакомились с документами, подготовленными ее подразделением, отслеживающим партнерские отношения с другими структурами. В материале утверждается, что "в течение многих лет Facebook предоставляла доступ некоторым из крупнейших технологических компаний мира более глубокий доступ к личным данным пользователей, чем она сообщала, по сути, данные партнеры по бизнесу выводились из-под действия ее обычных правил, касающихся личной информации",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в материале, администрация соцсети, в частности, открыла разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей Facebook без согласия со стороны последних. Сервисы Spotify и Netflix якобы имели возможность читать личные сообщения, которыми пользователи обменивались в соцсети. В Facebook, как говорится в материале, позволяли онлайн-ретейлеру Amazon узнавать имена и контактные данные людей, входивших в списки друзей пользователей.