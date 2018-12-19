Директор одной из ООО уличен в хищениях из двух ереванских интернатов

СК Армении принял к производству уголовное дело по факту подделки и использования документов, мошенничества в крупных размерах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.Директор одной из армянских компаний наживался на поставке продуктов домам-интернатам в Ереване.

В ходе подготовки материалов выяснилось, что директор компании, подделав подпись учредителя-директора компании, от его имени составил и заключил с сотрудниками Минтруда договор о поставках продуктов питания для ГНКО "Дом-интернат №1 Еревана".

После заключения договора директор компании с 1 марта до 30 июля 2018 года поставлял интернату продукты, не соответствующие техническим характеристикам, которые были указаны в контракте. Более того, эти продукты были с поддельными этикетками и содержали в себе растительный жир.

Кроме того, директор компании тем же способом заключил договор с ГНКО "Норкский дом-интернат" и вновь отправил в организацию продукты, не соответствующие техническим характеристикам, указанным в документе.

В результате директор компании похитил у ереванского дома-интерната №1 сумму в размере 696.390 драмов, а у норкского интерната – 986.135 драмов.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 178 и части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Армении.

Предварительное следствие продолжается, ведется работа для выявления круга лиц, причастных к этим злоупотреблениям.