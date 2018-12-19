По положению на 17-е декабря, в целях профилактики ОРВИ 40,1% представителей групп риска получили сезонные прививки против гриппа, всего 54.129 человек. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала советник Национального центра Минздрава Армении Гаянэ Саакян.

Из этого числа 31.300 человек принадлежат к контингенту, находящемуся в закрытых учреждениях и являются военнослужащими ВС Армении.

«В 2018 году в Армению было ввезено 90 тысяч доз прививок. Процесс вакцинации населения начался с ноября. Наша цель – чтобы все представители групп риска получили сезонные прививки против гриппа до начала острого сезона»,- сказала она.

По приказу министра здравоохранения Армении, группами риска являются – в соответствии с установками ВОЗ, беременные, дети в возрасте с 6 месяцев до 5 лет, хронические больные, лица старше 65 лет, медработники. В последние годы вакцинация проводится и среди военнослужащих ВС Армении.

«По положению на 17-е декабря, в целях профилактики ОРВИ 40,1% представителей групп риска получили сезонные прививки против гриппа, всего 54.129 человек. показатель невысок, поскольку у нас есть предположение, что прививок избегают беременные, дети в возрасте с 6 месяцев до 5 лет»,- сказала она.

По ее словам, это объясняется тем, что вакцинация этих 2 групп проводится в Армении впервые, и навыки в этих группах пока не приобретены.

По ее словам, в число контингента, находящегося в закрытых учреждениях , не вошли заключенные УИУ, поскольку МЮ Армении запрос на их вакцинацию не предъявил.