В полиции Турции ожидаются аресты по обвинению в гюленизме

Суд Турции принял решение о задержании 49 полицейских. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

В рамках борьбы с гюленовцами суд принял решение о задержании 12 начальников полицейских отделений и еще 37 высокопоставленных полицейских.