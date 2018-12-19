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В полиции Турции ожидаются аресты по обвинению в гюленизме


Суд Турции принял решение о задержании 49 полицейских. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

В рамках борьбы с гюленовцами суд принял решение о задержании 12 начальников полицейских отделений и еще 37 высокопоставленных полицейских.


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