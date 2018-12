Ученые обнаружили новую опасность сахара

Сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Как передает Арменпресс, об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые ввели в рацион лабораторных мышей продукты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, чтобы изучить влияние сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron. Ранее считалось, что сахар всасывается в тонком кишечнике, однако недавние исследования показали, что он может попасть и в толстый кишечник и оказывать влияние на микрофлору, поэтому ученые решили проверить, насколько сильно это влияние.

Оказалось, что сахар блокирует выработку белка Roc, ответственного за колонизацию бактерий, что может привести к проблемам со здоровьем. При этом вид сахара (фруктоза или глюкоза) значения не имел.