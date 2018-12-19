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Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов запретил ввоз яиц ООО «Лусакерт» в связи с выявленной фальсификацией


Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов «несправедливо» запрещает ввоз 302400 яиц из России. Об этом говорится в распространенном 19 декабря дирекцией компании «Лусакерт» заявлении, в котором также подчеркивается, что у них имеются все необходимые документы ЕАЭС, удостоверяющие безопасность партии. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано о том, что в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов сообщили о том, что представители хозсубъекта, говоря о документах, забыли отметить, что импорт запрещен по иной причине.

А причина запрета – попытка ввоза пищевого продукта при помощи фальсификации. В видимых местах груза были поставлены ящики с маркированными яйцами, а за ними – разбитые, грязные яйца со следами крови без указания каких-либо сроков. «Импорт яиц был запрещен в связи с нарушением требований, установленных техническим регламентом на яйца и яичные продукты», - отметили в инспекционном органе.


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