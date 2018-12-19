Возвращение демократии: The Washington Post – о переменах в Армении

The Washington Post называет три страны мира, где в 2018 году восторжествовала демократия. Как передает «Арменпресс», в тройку вошли Эфиопия, Перу и Армения. В некоторых частях мира борьба за демократические реформы совершенно неожиданно достигла гигантских успехов, став напоминанием о том, что правильное сочетание активности, лидерства и обстоятельств может внезапно изменить ход истории», указывается в статье и подчеркивается, что активистам удалось достичь своих целей без насилия.

Рассказывая о событиях в апреле-мае 2018 года, в результате которых 10 лет занимавший должность президента и избранный парламентом премьер-министром Армении Серж Саргсян ушел в отставку и к власти пришел лидер оппозиции, бывший журналист и депутат Никол Пашинян, издание указывает: главные перемены в Армении еще впереди.

«Неделю назад армяне избрали новый парламент, в результате чего блок Пашиняна получил 70 процентов голосов. Предыдущая правящая партия – Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна – даже не смогла достичь 5-процентного минимума, необходимого для прохождения в парламент. Опираясь на вотум доверия, Пашинян начал комплексную антикоррупционную кампанию», – указывается в материале.

ЦИК Армении представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Светлая Армения". Как передает «Арменпресс», согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).

По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.

В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Светлая Армения» - 18.

4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств.

Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом, от блока «Мой шаг» 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - 13 депутатов, от партии «Светлая Армения» - 9 депутатов.

ЦИК приняла и другое решениеотносительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».