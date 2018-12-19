Впервые обсуждается новая антикоррупционная стратегия Армении

Новая антикоррупционная стратегия Армении впервые обсуждается с гражданским обществом. Как передает «Арменпресс», об этом на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией сказал заместитель министра юстиции Сурен Крмоян.



"Это означает, что роль гражданского общества действительно высоко оценивается в антикоррупционной сфере", - сказал замминистра



В то же время Крмоян заявил, что существующая на данный момент в стране ситуация уникальна тем, что в обществе наблюдается беспрецедентно высокий уровень доверия л реализуемым со стороны правительства программам, в особенности, в антикоррупционной сфере.



"Считаю, для всех очевидна политическая воля правительства в вопросах борьбы против коррупции и достижении видимых результатов за короткий промежуток времени", - сказал замминистра.

Новая антикоррупционная стратегия Армении будет включать как классические, так и инновационные компоненты, в частности связанные с цифровыми технологиями, сказал в среду в заместитель министра юстиции Сурен Крмоян."При разработке стратегии мы учитывали такие классические направления, как пресечение коррупции, образование и правоохранительная система", - сказал он, пояснив, что правоохранительный компонент подразумевает более репрессивный подход к коррупции.По его словам, новая стратегия будет названа инновационной или, иначе говоря, цифровой."Мы включили в стратегию многочисленные элементы, которые инновационны и основаны на цифровых технологиях", - сказал замминистра.По его словам, те проблемы, которые обсуждались годами, в частности, в сфере предоставления государственных услуг, решаются при применении цифрового подхода.