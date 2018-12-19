Ансамбль «Дружба» поздравил информационное агентство «Арменпресс» со 100-летием со дня основания
14:31, 19 Декабрь, 2018
Государственный ансамбль танцевального искусства «Дружба» поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:
«Поздравляем весь коллектив информационного агентства «Арменпресс» со 100-летием со дня основания.
В течение всей вашей деятельности вопросы культуры и искусства всегда были в центре внимания. Вы всегда с заботой освещали все те вопросы, которые нуждались в широком освещении.
Благодарим вас за усердную работу и за поддержку. Желаем новых творческих успехов и достижений».18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс»отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.