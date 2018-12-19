Ансамбль «Дружба» поздравил информационное агентство «Арменпресс» со 100-летием со дня основания

Государственный ансамбль танцевального искусства «Дружба» поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Поздравляем весь коллектив информационного агентства «Арменпресс» со 100-летием со дня основания.

В течение всей вашей деятельности вопросы культуры и искусства всегда были в центре внимания. Вы всегда с заботой освещали все те вопросы, которые нуждались в широком освещении.

Благодарим вас за усердную работу и за поддержку. Желаем новых творческих успехов и достижений».

18-го декабря, информационное агентствоотмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.