FT: Брюссель подготовил пакет экстренных мер на случай Brexit без соглашения

Еврокомиссия (ЕК) разработала план экстренных действий в случае выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit) без соглашения с Брюсселем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Пакет ЕК из 14 предложений охватывает, по информации издания, самые различные сферы и направлен на то, чтобы "избежать наиболее негативных последствий жесткого Brexit". Их авторы рекомендуют странам - членам ЕС принять меры "по решению проблемы статуса проживания и социального обеспечения граждан Великобритании в Европе", ожидая взаимных шагов со стороны Лондона.

Предлагается также принятие более десятка законодательных актов с целью смягчения жесткого Brexit и "обеспечения определенной преемственности" в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. Некоторые из самых важных законодательных актов касаются именно финансовых услуг - сферы, лидером в которой является Великобритания. В то же время ничего не говорится о главной на сегодня проблеме, связанной с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.