МИД Армении прокомментировало заявление Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном

МИД Армении прокомментировало заявление главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова о том, что на последней встрече в Милане впервые за долгое время он достиг взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян дала соответствующие пояснения.

"Договоренности, достигнутые в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана в рамках министерской встречи руководителей внешнеполитических ведомств ОБСЕ, были опубликованы со стороны министерства", - сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

По ее словам, в сообщении, опубликованном сразу после встречи, отмечено: "Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику".

Еще одна договоренность была достигнута в отношении совместного заявления глав МИД Армении и Азербайджана, а также руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявления подобного формата долгое время добиться не удавалось, однако в Милане это стало возможно.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на последней встрече с армянским коллегой впервые за долгое время было достигнуто взаимопонимание.