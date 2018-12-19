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В Индии сняли на видео слониху, играющую на губной гармошке


На юге Индии, в штате Тамилнад, слониха по имени Андаал продемонстрировала свои музыкальные таланты, сыграв хоботом на губной гармошке и пританцовывая в такт музыке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как в лагере слонов Теккампатти дрессировщик поместил губную гармошку на кончик хобота слонихи. Вдыхая и выдыхая воздух, животное стало извлекать из инструмента звуки. При этом Андаал радостно качает головой, хлопает ушами и виляет хвостом, словно танцуя.




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