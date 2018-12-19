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В обсуждении антикоррупционной стратегии примут участие и иностранные эксперты


Новая антикоррупционная стратегия Армении будет принята в результате широких общественных обсуждений. Как передает «Арменпресс», об этом на мероприятии, посвященном Международном дн борьбы с коррупцией сказал председатель Армянской ассоциации юристов Карен Задоян.

По его словам, они попросили правительство отложить принятие концепции антикоррупционной стратегии, чтобы обсудить  предварительный вариант антикоррупционной стратегии с гражданским обществом. В обсуждении антикоррупционной стратегии примут участие и иностранные эксперты.


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