Новая антикоррупционная стратегия Армении будет принята в результате широких общественных обсуждений. Как передает «Арменпресс», об этом на мероприятии, посвященном Международном дн борьбы с коррупцией сказал председатель Армянской ассоциации юристов Карен Задоян.

По его словам, они попросили правительство отложить принятие концепции антикоррупционной стратегии, чтобы обсудить предварительный вариант антикоррупционной стратегии с гражданским обществом. В обсуждении антикоррупционной стратегии примут участие и иностранные эксперты.