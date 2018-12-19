Опрос: доверие к США среди японцев упало до рекордно низкой отметки

Число японцев, доверяющих политике США, упало до рекордно низкой отметки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в среду данные совместного опроса общественного мнения, проведенного по телефону крупнейшей японской газетой Yomiuri и американской социологической службой Gallup.

По данным исследования, о своем доверии к политике США заявили только 30% опрошенных граждан Японии. Это самый низкий уровень за все время проведения подобных опросов с 2000 года, отмечает газета Yomiuri.

По ее мнению, главной причиной падения доверия стало давление, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает на Японию по экономическим вопросам, требуя от нее сократить американский дефицит в торговле с дальневосточным союзником. 75% японских участников исследования заявили в связи с этим, что считают необоснованной такую позицию Вашингтона.

В то же время 64% опрошенных японцев считают, что военный союз с Соединенными Штатами вносит важный вклад в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Опрос был проведен по методу случайной выборки по стационарным и мобильным телефонам с 30 ноября по 2 декабря. В Японии в нем приняли участие 1036 человек.