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Сурен Крмоян отметил важность модернизации оказания медуслуг в УИУ


Отбывающий наказание в УИУ гражданин должен быть обеспечен медицинским обслуживанием в той же мере, что и находящийся на свободе. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра юстиции Армении Сурен Крмоян. 
В рамках программы Евросоюза и Совета Европы по содействию обеспечения здравоохранения и защиты прав человека в местах лишения свободы, в январе 2019 года в Армении будет открыт первый уголовно-исполнительный медицинский центр
"Открытие медицинского центра станет важнейшим достижением проводимой в Армении программы по содействию обеспечения здравоохранения и защиты прав человека в местах лишения свободы. Новое учреждение обеспечит независимость медицинского персонала в местах лишения свободы", - сказал он. 

По словам замминистра, программа дала возможность существенно улучшить правовые и институциональные рамки по обеспечению здравоохранения в уголовно-исполнительных учреждениях, позволила модернизировать все медицинское оборудование, провести переподготовку более чем 1000 сотрудников медицинского и немедицинского персонала тюрем.


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