Россельхознадзор запретил ввоз 128 тонн зараженных цитрусовых из Турции

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 128,7 тонны зараженных цитрусовых из Турции, сообщает служба.

"В ходе мониторинга 18 декабря 2018 года не были допущены к отгрузке в Россию три партии мандаринов сорта Нова в количестве 61,5 тонны и три партии апельсинов сорта Вашингтон Навел в количестве 67,2 тонны, в связи с выявлением в указанных партиях карантинных для России объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции. Ранее в декабре служба провела переговоры с представителями Турции по вопросу поставок из этой страны в РФ цитрусовых культур, зараженных средиземноморской плодовой мухой.