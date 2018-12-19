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Россельхознадзор запретил ввоз 128 тонн зараженных цитрусовых из Турции


Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 128,7 тонны зараженных цитрусовых из Турции, сообщает служба.

"В ходе мониторинга 18 декабря 2018 года не были допущены к отгрузке в Россию три партии мандаринов сорта Нова в количестве 61,5 тонны и три партии апельсинов сорта Вашингтон Навел в количестве 67,2 тонны, в связи с выявлением в указанных партиях карантинных для России объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции. Ранее в декабре служба провела переговоры с представителями Турции по вопросу поставок из этой страны в РФ цитрусовых культур, зараженных средиземноморской плодовой мухой.

 

 

 




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