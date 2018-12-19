Между МИД Армении и Греции состоялись политические консультации

17-го декабря в Афинах состоялись политические консультации между МИД Армении и Греции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Армянскую делегацию возглавлял замминистра ИД Армении Карен Назарян, греческую - замминистра ИД Греции Йоргос Катругалос (Georgios Katrougalos).

Собеседники обсудили вопросы 2-сторонней политической повестки и обменяись мыслями по ряду других вопросов в различных сферах.

Замминистра ИД Армении Карен Назарян представил нынешний этап и перспективы развития отношений ЕС-Армения, отметив важность скорейшей ратификации Соглашения со стороны греческого парламента.

Стороны обсудили также ряд других вопросов и вопросы сотрудничества обеих стран в международных организациях.