«Фонд детского развития» и ОО «Миссия глобального развития» выступили с инициативой «Бег во имя перемен», которая состоится 25-го декабря: забег начнется в 05:00 и продлится около 14 часов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба «Фонда детского развития».

В ходе забега бегуны Наира Маргарян и Сурен Кажоян пробегут дистанцию в 100 км от села Елпин до Еревана, путь составит 131.000 шагов.

Цель инициативы – оказать помощь в получении специализированной помощи 100 детям с особенностями развития, а также купить жилье для 11-летнего Армана с синдромом Дауна.

В ходе акции предполагается продать шаги спортсменов, каждый шаг оценен в 200 драмов, как сказано выше, их путь составит 131.000 шагов.

Для оплаты шагов надо посетить сайт bit.ly/100kmrun , нажать кнопку "BACK IT" и сделать оплату.