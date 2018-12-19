Дамаск украсили новогодними гирляндами

Дамаск украсили праздничные огни и новогодние ели, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

После многих лет кровопролития сирийцы гуляют по городу и посещают рождественские базары. В христианском районе сирийской столицы проходят церковные богослужения. По разным оценкам, от 6 до 10 процентов сирийцев – христиане.