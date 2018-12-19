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Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже


Член женской сборной Армении по шахматам Лилит Мкртчян одержала победу на турнире в Шарже. Как передает «Арменпресс», в 7-м туре она одолела соперницу. Победу одержала и другая представительница Армении – Сона Асатрян, а Арминэ Бабаян потерпела поражение.

После 7 туров Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже, набрав 5,5 очков.


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