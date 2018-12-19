The Economist признал Армению страной года
10:54, 19 Декабрь, 2018
Влиятельный британский журнал The Economist признал Армению "Страной года".
Как передает «Арменпресс», авторы публикации отметили, что новому руководству Армении удалось не допустить насилия в ходе смены власти.
Как говорится в публикации, президент Армении Серж Саргсян попытался продлить срок своего правления, став премьер-министром.
"Однако люди вышли на улицу в знак протеста. Никол Пашинян, харизматичный и бородатый бывший журналист и депутат, пришел к власти легально на волне протеста против коррупции и некомпетентности. Его блок набрал 70% голосов на последующих выборах", - отмечается в статье.
"Тем не менее, древняя и часто плохо управляемая нация в нестабильном регионе имеет шансы на демократию и обновление. По этой причине Армения является нашей "Страной года", - пишут авторы публикации.