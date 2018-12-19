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Гол Араса Озбилиза помог победе его команды


Полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз стал автором гола. Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала розыгрыша Кубка Голландии «Виллем II» дома победил команду АФК со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд. Все голы были забиты во втором тайме.

В стартовом составе «Виллем II» на поле вышел полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз, который на 39-й минуте забил третий гол своей команды. На 63-й минуте Озбилиз был заменен.

«Виллем II» дома вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка Голландии.


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